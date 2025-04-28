Силы ПВО сбили 115 БПЛА над четырьмя российскими регионами и Черным морем

За период с 20:50 мск 27 апреля по 4:35 мск 28 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, 102 БПЛА сбили над территорией Брянской области, девять — над Крымом, два — над Курской областью. Еще по одному дрону уничтожили над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

В Брянске в результате ночной атаки погиб мирный житель, еще одна местная жительница получила ранения, сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он назвал ночную атаку «мощнейшей», информация о разрушениях уточняется. Власти Белгородской и Курской областей, а также Крыма пока никак не комментировали информацию.

Два дня назад, 26 апреля, Генштаб России сообщил о полном освобождении Курской области от подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны РФ, ВСУ были вытеснены из области за пределы границы.