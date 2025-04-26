Минобороны: ВСУ были вытеснены из Курской области за пределы границы

Вооруженные силы России завершили разгром ВСУ в Курской области. Остатки формирований украинской армии были вытеснены за пределы РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Согласно сводке ведомства, сейчас в Курской области выявляют одиночных военнослужащих ВСУ, которые пытаются укрыться на российской территории. Инженерные подразделения ВС РФ проводят разминирование территории и уничтожают взрывоопасные предметы. Военнослужащие помогают местным органам власти восстанавливать мирную жизнь в регионе.

Министр обороны России Андрей Белоусов находился на командном пункте группировки войск «Курск» при поднятии флага РФ в Горнале Курской области, передает ТАСС. Глава Минобороны заслушал доклад командующего генерал-полковника Валерия Солодчука о действиях российской армии по уничтожению противника.

Об освобождении села Горналь в Курской области сегодня, 26 апреля, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Последним освобожденным от ВСУ населенным пунктом региона стал Горналь. Бои с ВСУ в Курской области шли с 6 августа 2024 года. Врио губернатора Александр Хинштейн пообещал восстановить приграничье после атак со стороны Украины.

Читайте и слушайте о жизни курского приграничья в оккупации в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».