Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Брянскую область

В результате атаки БПЛА на Брянск погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения, сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По данным господина Богомаза, в ночь на 28 апреля над регионом силы ПВО уничтожили несколько десятков БПЛА.

Раненой жительнице Брянска уже оказали медицинскую помощь. Сообщается, что ударами беспилотников также была повреждена гражданская инфраструктура. После работы оперативных служб специалисты оценят нанесенный ущерб.

Ранее из-за атаки БПЛА на Брянскую область сгорел дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Родители спортсмена давно уехали оттуда, поэтому не пострадали.