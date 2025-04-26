Спецназ «Ахмат» остается на границе в Белгородской и Курской областях

Подразделения спецназа «Ахмат», несмотря на полное освобождение Курской области, останутся на границе региона, заявил командир спецназа генерал-лейтенант Апты Алаудинов. По его словам, «Ахмат» также находится на участках госграницы в Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

«Мы будем тут до того момента, пока не поступит новый приказ»,— сказал ТАСС господин Алаудинов.

Минобороны в прошлом месяце дважды сообщало о попытках вторжения ВСУ в Белгородскую область 18 и 24 марта. Губернатор региона Вячеслав Гладков называл обстановку сложной.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов сегодня, 26 апреля, доложил президенту о полном освобождении Курской области от ВСУ. Бои в регионе продолжались с 6 августа 2024 года. Владимир Путин считает, что разгром украинской армии «отразится на всей линии боевого соприкосновения».

О жизни курского приграничья в оккупации читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».