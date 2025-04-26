Президент Литвы призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что можно пересмотреть христианский постулат о непротивлении злу насилием. Об этом он заявил в Ватикане, где в эти дни прощаются с папой римским Франциском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Janis Laizans / Reuters Фото: Janis Laizans / Reuters

Господин Науседа уверен, что изменения требуются в связи с геополитической ситуацией. Он отметил, что «в этот нелегкий период» нужно «провести некоторую ревизию христианских ценностей». «Считаю, что иногда нужна и сила. Дать отпор злу — в этом нет ничего нехристианского»,— отметил он (цитата по ТАСС).

Папа римский Франциск неоднократно выступал против прекращения боевых действий. В частности, в декабре 2024 года в своей речи по случаю Рождества он призвал Россию и Украину сложить оружие.

Понтифик умер 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта. Прощание с проходило три дня, с 23 апреля, в соборе Святого Петра. Сегодня, 26 апреля, состоятся его похороны. На них прибудут главы более 50 государств.

Подробности — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».