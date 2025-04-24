Ватикан подтвердил присутствие глав более 50 государств на похоронах папы

Протокольная служба Ватикана сообщила, что 130 делегаций из разных стран подтвердили свое присутствие на похоронах папы римского Франциска. Среди них — около 50 глав государств и 10 правящих монархов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

О своей готовности приехать на похороны до этого публично заявляли президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Украины Владимир Зеленский. Об этом же сообщали президент США Дональд Трамп, президент Польши Анджей Дуда и другие главы государств.

Президент России Владимир Путин не поедет на похороны. Россию на похоронах папы Франциска представит глава Минкульта Ольга Любимова.

Похороны состоятся утром 26 апреля. Гробницу папы римского откроют для всех посетителей на следующий день после похорон.

О жизни Франциска — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».