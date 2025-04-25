Два человека погибли и один пострадал при атаке дрона в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал легковушку на участке автодороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе Белгородской области. В результате погибли двое мужчин, они скончались на месте до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавший — брат одного из погибших. Он получил осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. Его в тяжелом состоянии доставляют в областную клиническую больницу.

Сегодня ВСУ ударили еще по двум автомобилям в Грайворонском округе. В результате пострадали супруги с 42-летним сыном и водитель «Газели».

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова