Водитель «Газели» пострадал при ударе дрона в белгородском селе

Дрон ВСУ ударил по «Газели», ехавшей по дороге в районе села Дунайка Грайворонского округа Белгородской области. В результате пострадал водитель автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Автомобилиста попутным транспортом доставили в Грайворонскую центральную райбольницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения плеча, спины и ноги.

Сегодня днем еще один беспилотник ВСУ атаковал легковушку на трассе в районе села Дунайка. В результате пострадали супруги и их 42-летний сын. Всех их доставили в больницу.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова