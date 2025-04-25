Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 апреля

09:22. Опасность атаки БПЛА объявлена в Грайворонском округе Белгородской области — РСЧС.

07:48. С сегодняшнего дня начинаются выплаты белгородским аграриям, которые пострадали от атак ВСУ. «Я уже говорил о том, что 2 миллиарда нам выделено сейчас Правительством Российской Федерации. Первые 190 миллионов уйдут сегодня. Всего более 100 предприятий получат эту форму государственной поддержки»,— сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

07:11. За период с 20:10 24 апреля по 06:00 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе четыре над Белгородской областью и два над Курской.

06:20. Курская область: отбой ракетной опасности! — оперштаб

06:14. Отбой желтого уровня (воздушной опасности) в Липецкой области. — губернатор Игорь Артамонов

06:16. Курская область: ракетная опасность! — оперштаб

06:02. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области! (объявлена 24 апреля в 22:10) — губернатор Александр Гусев

00:07. На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности. — губернатор Игорь Артамонов