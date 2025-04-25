Супруги с сыном пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал легковушку на трассе в районе села Дунайка Грайворонского округа Белгородской области. В результате пострадали супруги и их 42-летний сын. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава семьи получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и ног. У его супруги минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, спины и ноги. У их сына диагностировали баротравму и минно-взрывную травму. Все им оказали медпомощь в Грайворонской центральной райбольнице. Для дальнейшего лечения пациентов отправили в горбольницу №2 в облцентре. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

С вечера 24 апреля по утро 25 апреля над Россией сбили 79 беспилотников, в том числе четыре над Белгородской областью и два над Курской.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова