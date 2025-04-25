Глава СКР потребовал доклад по делу об избиении тренера в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об избиении тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова в Екатеринбурге, сообщили в информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). По данным следствия, 23 апреля на соревнованиях по фигурному катанию, отец трех фигуристок Адонис Мироев избил тренера Михаила Слободчикова, не согласившись с оценками, выставленными его дочери. Пострадавший был госпитализирован.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Полина Щуцкая