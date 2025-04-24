СКР возбудил дело после избиения тренера по фигурному катанию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) в связи с избиением тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова, сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, на соревнованиях по фигурному катанию, отец трех фигуристок Адонис Мироев, ударил судью Михаила Слободчикова по голове из-за недовольства баллами. Пострадавший был госпитализирован, после чего подал заявление в полицию.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.