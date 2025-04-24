В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью на соревнованиях

Судья региональных соревнований по фигурному катанию Михаил Слободчиков был госпитализирован после нападения отца одной из участниц турнира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области (ФФККСО) Владислав Уткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

По данным господина Уткина, Адонис Мироев, отец трех фигуристок, ударил Михаила Слободчикова по голове из-за недовольства баллами. Пострадавший подал заявление в полицию.

Господин Уткин сообщил, что ранее Адонис Мироев неоднократно проявлял агрессию, оскорблял судей и угрожал бывшему тренеру дочери. «Тренер подавала заявление в полицию, но тогда были только словесные угрозы, поэтому наказания он избежал. В этом сезоне полицию уже дважды вызывали из-за его поведения»,— отметил Владислав Уткин.

По данным ТАСС, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала произошедшее беспрецедентным случаем. «Кто знает родителей, чьих детей мы тренируем, - на тысячу попадается один придурок. Взял и покалечил парня, придется отвечать по закону»,— заявила госпожа Тарасова.

В полиции ведется проверка по факту нападения.

Полина Щуцкая