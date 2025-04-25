«Бессмертный полк» в Курской области пройдет онлайн
Акция в честь Дня Победы «Бессмертный полк» пройдет в Курской области в онлайн-формате. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
«Для нас самое важное — это жизнь, безопасность людей»,— сказал господин Хинштейн «РИА Новости».
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. 23 апреля глава региона сообщил, что из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуированы 800 человек. Эвакуация продолжается с 12 марта. Саперы МЧС ведут работу по разминированию территории. 1 июля власти разработают программу восстановления региона.
О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию,— в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».