«Бессмертный полк» в Курской области пройдет онлайн

Акция в честь Дня Победы «Бессмертный полк» пройдет в Курской области в онлайн-формате. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

«Для нас самое важное — это жизнь, безопасность людей»,— сказал господин Хинштейн «РИА Новости».

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. 23 апреля глава региона сообщил, что из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуированы 800 человек. Эвакуация продолжается с 12 марта. Саперы МЧС ведут работу по разминированию территории. 1 июля власти разработают программу восстановления региона.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию,— в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».