Саперы МЧС обследовали 45 населенных пунктов в Курской области

Военные саперы продолжают работу в приграничных районах Курской области. Специалисты уже обследовали 45 населенных пунктов, работы ведутся еще в 28. Об этом сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Ежедневно наши саперы обезвреживают десятки тысяч взрывных устройств — неразорвавшихся снарядов, "колокольчиков", "лепестков" и других опасных предметов»,— написал глава региона в Telegram-канале. Группировка саперов составляет 1 тыс. человек. Для обследования в Курскую область также направлена специализированная техника. После обезвреживания населенных пунктов саперы приступят к обследованию сельскохозяйственных полей, лесополос и водоемов.

Александр Хинштейн пояснил, что разминирование является важным этапом на пути к восстановлению районов. При этом его необходимо завершить до наступления холодов. Сейчас приграничные территории опасны для мирных жителей, предупредил врио губернатора. С просьбой развернуть в регионе дополнительные силы специалистов господин Хинштейн обращался к главе МЧС Александру Куренкову.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Сегодня, 23 апреля, глава региона сообщил, что из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуированы 800 человек. Среди них 339 человек находятся в пунктах временного размещения. 1 июля власти разработают программу восстановления Курской области.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию,— в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».