Трамп: отказ от захвата всей Украины — это большая уступка России

Президент США Дональд Трамп сообщил, на какие уступки идет Россия в ходе мирного урегулирования. По его убеждению, такие уступки — желание прекратить огонь и отказ от захвата всей территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

Господин Трамп назвал это «довольно большой уступкой». На просьбу прокомментировать, какие допущения в мирной сделке может сделать Киев, глава Белого дома напомнил, что страна потеряла много территорий. Вернуть их обратно будет непросто, заключил американский президент. Трансляция пресс-конференции в Овальном кабинете велась на YouTube-канале Associated Press.

Сегодня, 24 апреля, Дональд Трамп также заявил о наличии «дедлайна» по разрешению украинского кризиса. Его сроки американский лидер не уточнил, однако госсекретарь США Марко Рубио не раз говорил, что счет идет на недели и США не хотят затягивать переговорный процесс.

Подробности — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа может лопнуть».