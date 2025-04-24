Трамп: Украине «будет тяжело» вернуть Крым

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла много территорий, а вернуть их, в том числе Крым, «будет тяжело». На вопрос о том, должен ли Киев пойти на уступки в этом вопросе, он сказал: «это зависит от территорий».

«Крым был передан при президенте Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят, можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать»,— сказал американский президент в Белом доме на встрече с премьером Норвегии. «Они сражались, они потеряли много территорий, мы сделаем все возможное, работая с Украиной»,— добавил Дональд Трамп.

По данным СМИ, мирный план, предложенный США, предполагает признание Крыма российским и сохранение за Россией приобретенных ею за время боевых действий территорий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не признает полуостров территорией РФ, поскольку это противоречит украинской конституции. Дональд Трамп затем сказал, что подобные заявления украинского лидера мешают переговорам с Россией.

Лусине Баласян