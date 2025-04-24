Трамп заявил, что установил дедлайн для завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования российско-украинского конфликта. Он выразил уверенность, что Россия и Украина хотят мира, но им нужно сесть за стол переговоров.

«У меня есть свой дедлайн»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме (цитата по Reuters). «А после этого у нас будет совсем другой подход, но я думаю, что есть очень хорошие шансы достичь договоренности»,— подчеркнул американский лидер. На уточняющий вопрос, прислушается ли президент России Владимир Путин к его призыву прекратить удары по Украине, он ответил: «Да».

«Я действительно верю, что обе стороны хотят мира, но им нужно сесть за стол переговоров. Мы ждем уже давно, и их надо усадить за стол переговоров»,— сказал Дональд Трамп.

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