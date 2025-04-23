Песков назвал неуместным установку крайнего срока для достижения мира на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не называл крайнюю дату, к которой необходимо достичь мира на Украине. При этом господин Песков подчеркнул, что Москва и Вашингтон хотят добиться результата в этом направлении.

«Трамп никогда не называл никаких дат. И мы не думаем, что установление крайнего срока будет уместным. Потому что Путин поддерживает прекращение огня»,— сказал Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.

Дональд Трамп допускал, что мирное соглашение по Украине может быть достигнуто «уже на этой неделе». Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс сегодня, 23 апреля, заявил, что если Москва и Киев откажутся от предложения Вашингтона, американская сторона выйдет из переговорного процесса. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что власти не собираются продолжать эту работу «неделями и месяцами» без видимого прогресса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».

Лусине Баласян