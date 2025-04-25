Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 26–27 апреля
24 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых комедия Люка Бессона «Джун и Джон» и хоррор «Оно. Новая глава» с Эшли Грин в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Оно. Новая глава
- Режиссер: Чад Арчибальд
- В ролях: Эшли Грин, Эшли Эшмор, Элли О'Брайен, Джуно Ринальди, Марк Тейлор, Сара Гарсиа
- Жанр: ужасы / США / 102 мин.
- В прокате: с 24 апреля
Кинопроктачик «Кинологистика»: «Психотерапевт Синтия Уинстоун обладает уникальным даром проникать в чужое подсознание. Однажды на пороге ее дома появляется перепуганная 14-летняя Райли с просьбой спасти ее от злобной сущности. Синтия сразу же видит прицепившуюся к ней жуткую тварь и решает не связываться, но ее дочь Джордан, наоборот, полна решимости помочь. Она тайком проникает в дом Райли и обнаруживает в подвале измученную связанную женщину».
Джун и Джон
- Режиссер: Люк Бессон
- В ролях: Матильда Прайс, Люк Стэнтон Эдди, Райан Шус, Дин Тестерман, Шерри Маттсон, Хони Лорен
- Жанр: мелодрама, приключения / Франция / 92 мин.
- В прокате: с 24 апреля
Кинопрокатчик «Вольга»: «Джон — парень, который всегда играл по правилам. Джун — девушка, которая живёт так, будто завтра не наступит. Их встреча — взрыв, который переворачивает весь мир с ног на голову. Бросая вызов времени и закону, они пускаются в головокружительное приключение, которое наполнит их жизни красками, магией и безудержной любовью».
Хаген. В долине Нибелунгов
- Режиссеры: Сирил Босс, Филипп Штеннерт
- В ролях: Гийс Нейбр, Яннис Нивёнер, Лиля ван дер Звааг, Доминик Маркус Сингер, Розалинд Мюнстер, Йоханна Кольберг
- Жанр: фэнтези, боевик, драма / Германия, Чехия / 139 мин.
- Слоган: «Величайшая легенда всех времен»
- В прокате: с 24 апреля
Кинопрокатчик «Парадиз»: «В суровом мире викингов воин Хаген заключает союз с древними богами. Ведомый жаждой справедливости, он поднимает оружие против беспощадного правителя, чьи намерения грозят погрузить земли в хаос и тьму».
Дело «Мальдорор»
- Режиссер: Фабрис Дю Вельц
- В ролях: Антони Бажон, Альба Гайя Крагеде Беллуджи, Алексис Маненти, Серхи Лопес, Лоран Люка, Давид Муржиа
- Жанр: триллер, драма, криминал / Бельгия, Франция / 155 мин.
- В прокате: с 24 апреля
Кинопрокатчик «Экспонента»: «1995 год. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока местные СМИ множат версии произошедшего, молодой детектив Поль Шартье присоединяется к секретному расследованию под грифом "Мальдорор". Однако стандартные полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными. Вопреки приказам начальства он решает взять дело в свои руки и начинает охоту на маньяка в одиночку».
Патруль. Последний приказ
- Режиссер: Рустем Омаров
- В ролях: Айдар Каримбаев, Адильжан Шомбалов, Медет Аманбаев, Рустем Омаров, Едил Анарбай, Тамби Масаев
- Жанр: комедия / Казахстан / 100 мин.
- В прокате: с 24 апреля
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «В городе Семей ожидается визит президента, и местные патрульные стремятся попасть в кортеж его сопровождения. Но шеф, учитывая их репутацию, назначает на это задание элитных полицейских Диму и Рената. Несмотря на это, ребята не намерены сдаваться и упускать возможность сопровождать первое лицо страны».
Кракен
- Режиссер: Николай Лебедев
- В ролях: Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов
- Жанр: фантастика, приключения, драма / Россия / 134 мин.
- В прокате: с 17 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм, скроенный по голливудским лекалам примерно тридцатилетней давности, эпохи "Багрового прилива" и "Армагеддона", представляет собой пример жанра, который в тамошней киноиндустрии называют "creature feature" — кино про монстра. Правда, монстр... своими появлениями радует на протяжении двух с лишним часов нечасто».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Монстросюжетный триллер».
Горная невеста
- Режиссер: Маура Дельперо
- В ролях: Томмазо Раньо, Роберта Ровелли, Мартина Скринци, Джузеппе Де Доменико, Карлотта Гамба, Ориетта Нотари
- Жанр: драма, история / Италия, Франция, Бельгия / 119 мин.
- В прокате: с 17 апреля
Кинокритик Андрей Плахов: «Маура Дельперо, без всяких феминистских завихрений, воспроизводит патриархальный уклад через оптику коллективной памяти, показывая историю человечества как тяжелый опыт, который во многом придется повторить следующим поколениям».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Новый тихий неореализм».
Рейс навылет
- Режиссер: Джеймс Мэдигэн
- В ролях: Джош Хартнетт, Кэти Сакхофф, Юлиан Костов, Чаритхра Чандран, Марко Сарор, Жужу Чань
- Жанр: боевик, комедия, криминал / США, Великобритания / 96 мин.
- В прокате: с 17 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Для режиссера-дебютанта Джеймса Мэдигэна (раньше он занимался визуальными эффектами и работал, в частности, на таких картинах, как "Ван Хельсинг", "Код да Винчи" и "Железный человек 2") тетралогия "Джон Уик" — явный источник вдохновения, как и "Быстрее пули" (2022) постановщика первого фильма франшизы Дэвида Литча. Там действие происходило в поезде, забитом киллерами, здесь — в самолете, найти еще десять отличий будет уже сложнее».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Драки заключаются на небесах».
Мистер К
- Режиссер: Таллула Хазекамп Шваб
- В ролях: Криспин Гловер, Сунньи Меллес, Финола Флэнаган, Бьорн Сундквист, Дирбла Моллой, Барбара Сарафьян
- Жанр: драма, детектив / Нидерланды, Норвегия, Бельгия / 94 мин.
- В прокате: с 17 апреля
Кинопрокритик Михаил Трофименков: «Короче говоря, Шваб решила перекафкианить Кафку, что делает честь ее смелости. Особенность загадочной прозы Кафки — обилие интерпретаций, которым ее можно подвергнуть. Литературная месть удушливой австро-венгерской бюрократии? Предчувствие того, что назовут тоталитаризмом? Или выяснение отношений маленького человека с жестоковыйным богом? В любом случае, каждая из этих интерпретаций значительна, несмотря на то что любить Кафку тяжело, если не невозможно. Фильм "Мистер К." изумителен тем, что не поддается никаким интерпретациям. Вообще никаким».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Фокусник не удался».
Коллекционер душ
- Режиссер: Сэм Цюа
- В ролях: Джанин Чан, Ван Чуаньцзюнь, Френсис Нг, Ван Шэнди, Лю Сяохай, Цай Мин
- Жанр: триллер, криминал, детектив / Китай / 119 мин.
- Слоган: «Зло многолико»
- В прокате: с 17 апреля
Кинопрокатчик World Pictures: «В женской школе пропадают старшеклассницы. Вскоре одну из них находят мертвой. Несмотря на оставляемые убийцей подсказки, поиски виновного заходят в тупик, когда выясняется, что у него множество разных личностей и один почерк. Какова истинная цель убийств и где искать маньяка, коллекционирующего чужие души?»