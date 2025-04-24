Гробницу папы римского откроют для посещения с 27 апреля

Посетители смогут увидеть место упокоения папы римского Франциска на следующий день после похорон, 27 апреля. Об этом сообщил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни. Понтифик будет захоронен в одной из четырех папских базилик — в церкви Санта-Мария-Маджоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez / Reuters Фото: Dylan Martinez / Reuters

В своем завещании, которое Франциск написал в 2022 году, он указал точное место погребения в базилике — между часовней Паулины и часовней Сфорца. Перед захоронением на ступенях, ведущих к папской базилике, соберутся нуждающиеся. «В сердце Господа есть особое место для бедных»,— заявили в Ватикане.

Папа римский скончался 21 апреля. Ему было 88 лет. Франциск стал главой католической церкви в 2013 году после отречения своего предшественника Бенедикта XVI. Он занимал этот пост 3055 дней.

О жизни понтифика — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».

Александр Рыльский