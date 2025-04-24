Облсуд признал законным отказ думы Сысерти в проведении референдума по полигону

Свердловский областной суд не стал удовлетворять требования депутата думы Сысерти Алексея Бондарева и признал законным решение представительного органа об отказе в проведении референдума по строительству на территории муниципалитета мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг», сообщили в пресс-службе суда. Ранее, в феврале, после иска господина Бондарева Сысертский районный суд обязал думу повторно рассмотреть вопрос, предлагаемый для вынесения на всеобщее голосование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Позже дума Сысерти направила апелляционную жалобу на решение районного суда. В разговоре с «Ъ-Урал» председатель Илья Тугбаев пояснил, что суд не установил нарушений в отказе представительного органа в проведении всеобщего голосования. «Суд лишь счел, что была нарушена процедура в части проведения закрытого заседания: именно тот факт, что, по мнению суда, только один депутат Вадим Старков, в нарушение регламента, потребовал провести закрытое заседание. Но, по мнению думы, даже этого незначительного процедурного нарушения не было»,— заверил спикер, добавив, что за рассмотрение вопроса в закрытом режиме проголосовало более 1/3 депутатов.

В областном суде отметили, что вопрос, предложенный для вынесения на референдум, не входит в круг вопросов местного значения муниципалитета. «Суд принял решение об отказе в удовлетворении требований административного истца Алексея Бондарева»,— добавили в пресс-службе.

Активисты «Щит малой Родины», выступающие за проведение референдума, сообщили, что рассмотрят возможность обращения в кассационный суд. «Немного не в настроении, но мы не сдаемся и идем дальше»,— сказал Алексей Бондарев.

Построить на территории Сысертского района мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т планирует компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. На общественных слушаниях в 2023 году жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагал строительство полигона, в 2024 году министерство строительства области утвердило генплан муниципалитета до 2045 года, включающий размещение мусороперерабатывающего завода. В январе приказ о внесении изменений в региональную программу в сфере обращений с отходами, в котором значится строительство комплекса «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе, подписал тогда еще министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов. Согласно документу, срок ввода объекта в эксплуатацию — 2029 год.

Василий Алексеев