Два человека погибли и шесть ранены при ударах по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 144 боеприпасов и 151 беспилотника. В результате погибли два человека, еще шестеро пострадали. Разрушения получили 36 жилых помещений и 26 автомобилей, а также трактор. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Малиновка, Октябрьский, Разумное и Северный, селам Бессоновка, Ерик, Петровка, Пушкарное, Репное, Стрелецкое и Устинка ударили с помощью пяти боеприпасов и 16 БПЛА, восемь из которых сбили. В селе Устинка повреждены частный дом и машина, в селе Стрелецкое — пять частных домовладений, три легковых автомобиля, трактор, две надворные постройки и объект торговли, в селе Бессоновка — сельхозпредприятие, в поселке Октябрьский — пять легковушек и два грузовика.

В Борисовском районе села Байцуры, Березовка, Богун-Городок, Грузское, Крюково, Цаповка и Чуланово атаковали двумя артснарядами и семью дронами. В Крюкове из-за попадания боеприпаса погиб мирный житель, еще четверо ранены. Последний пострадавший вечером обратился в Борисовскую центральную райбольницу (ЦРБ). Двое раненых отпущены на амбулаторное лечение, еще двое находятся в горбольнице №2 в Белгороде. В селе разрушения получили пять частных домовладений, два легковых автомобиля и один грузовой, здание на территории соцобъекта. В селе Березовка из-за сброса боеприпаса с БПЛА повреждены частный дом, три автомобиля и надворная постройка, в селе Богун-Городок — предприятие.

В Валуйском округе села Борки, Двулучное и Пристень подверглись ударам 15 беспилотников, семь из которых подавили. В селе Пристень был ранен мирный житель, после оказания медпомощи его отпустили домой. В населенном пункте разрушения установлены в четырех частных автомобилях и четырех легковушках.

В Грайворонском округе город Грайворон, села Дунайка, Мокрая Орловка, Пороз, Рождественка и Сподарюшино обстреляли с помощью девяти боеприпасов и 13 дронов. В селе Дунайка пострадали два частных домовладения, соцобъект, линии электро- и газоснабжения, в городе Грайворон — остекление шести квартир в двух МКД и восьми автомобилей.

В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и Староселье ударили с помощью 119 боеприпасов и 53 БПЛА. В селе Графовка из-за попадания снаряда разрушения получило административное здание. В селе Вязовое поврежден частный дом, в поселке Красная Яруга — кровля частного дома.

Над Прохоровским районом система ПВО сбила воздушные цели и четыре беспилотника. В селе Шахово пострадали шесть частных домовладений.

В Шебекинском округе город Шебекино, поселок Маслова Пристань, села Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа, Терезовка и хутор Панков атаковали с помощью девяти боеприпасов и 39 БПЛА, 32 из которых ликвидировали. В селе Маломихайловка в результате детонации взрывного устройства погиб мирный житель. В селе Новая Таволжанка из-за атаки FPV-дрона на частный дом пострадал еще один человек. Он находится в горбольнице №2 в облцентре. В селе Новая Таволжанка сгорел частный дом. В селе Маломихайловка повреждены частный дом и машина, в селе Вознесеновка — частный дом, склад производственного предприятия и газовая труба, в селе Муром — частный дом и предприятие.

Над Яковлевским округом система ПВО сбила четыре беспилотника. Обошлось без последствий.

Сутками ранее ВСУ ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 166 боеприпасов и 142 БПЛА. В результате погиб один человек, еще десять пострадали. Установлен ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова