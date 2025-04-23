Мирный житель ранен из-за атаки FPV-дрона на частный дом в Белгородской области

FPV-дрон ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бойцы теробороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную райбольницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Сегодня рано утром ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на частный дом на хуторе Шаховка Волоконовского района Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова