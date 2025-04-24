Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 апреля

12:24. За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» на белгородском направлении поразили формирования трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Осоевка, Угроеды, Миропольское, Великий Прикол и Петрушевка Сумской области Украины. Потери ВСУ составили 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны.

12:19. СКР будет расследовать обстрелы Белгородской области 23 апреля, в результате которых погибли два человека и были ранены еще пятеро. Об этом сообщили в ведомстве.

12:08. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — оперштаб региона.

11:51. За минувшие сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 144 боеприпасов и 151 дрона. В результате погибли два человека, еще шестеро пострадали. Разрушения получили 36 жилых помещений и 26 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

11:47. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

11:16. Идет обстрел села Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области — РСЧС.

10:22. Форум военных волонтеров собрал в Липецке около 100 активистов из разных муниципалитетов Липецкой области. Его уже во второй раз провел Липецкий областной совет депутатов при поддержке регионального правительства. Также мероприятие посетил сенатор РФ Максим Кавджарадзе.

10:19. Курская область: ракетная опасность! — оперштаб

08:12. Правительство РФ выделило Белгородской области средства, которые позволят выплатить по 15 тыс. руб. в первую очередь жителям Краснояружского и шести сел Ракитянского района. 7 тыс. человек такие выплаты получили, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

07:19. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе по десять — над территориями Белгородской и Курской областей, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области.

06:20. Начиная с 12 марта текущего года из освобожденных районов Курской области эвакуировано более 800 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.