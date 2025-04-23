Один человек погиб и десять ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 166 боеприпасов и 142 БПЛА. В результате погиб один человек, еще десять пострадали. Разрушения получили 23 жилых помещения и 18 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Бочковка, Красный Хутор, Нечаевка, Отрадное, Петровка, Чайки, Черемошное и Ясные Зори атаковали с помощью 16 дронов, семь из которых сбили. В Октябрьском повреждены частный дом и надворная постройка, в селе Чайки — надворная постройка, в селе Ясные Зори — остекление в восьми квартирах одного МКД, в селе Отрадное — частный дом.

В Борисовском районе село Грузское подверглось атаке одного БПЛА — пострадало частное домовладение.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Вериговка, Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Пристень, Сухарево, хуторам Кургашки, Леоновка и Нижние Мельницы ударили с помощью 26 беспилотников, 14 из которых ликвидировали. В селе Казинка в результате атаки БПЛА на ехавший автомобиль пострадал мирный житель. Он находится на амбулаторном лечении. Вечером и ночью из-за ударов дронов в Сухареве разрушения получил соцобъект, на хуторе Кургашки — автомобиль, в селе Пристень — семь частных домовладений и восемь машин.

В Волоконовском районе хутора Старый и Шаховка подверглись атакам четырех дронов. Сегодня рано утром на хуторе Шаховка сбросили взрывное устройство с БПЛА — пострадала мирная жительница. После оказания медпомощи ее отпустили на амбулаторное лечение. В населенном пункте повреждены два частных дома и надворная постройка.

В Грайворонском округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Козинка, Косилово, Мокрая Орловка, Пороз и Почаево обстреляли с помощью 16 боеприпасов и девяти беспилотников. За день в округе получили ранения шесть мирных жителей, в том числе один ребенок, повреждены частный дом и два автомобиля. В поле рядом с селом Почаево пострадал сотрудник сельхозпредприятия, он госпитализирован. В селе Косилово в результате атаки дрона по автомобилю были ранены супружеская пара, их 19-летний сын и 16-летняя девочка. Супругам оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Парень лежит в областной больнице, девочка проходит лечение в детской областной больнице. Еще один мирный житель пострадал от удара дрона на участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка, он находится в горбольнице №2 в облцентре.

Над Ивнянским районом система ПВО сбила беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Прилесье, селам Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Сергиевка и Староселье ударили с помощью 150 боеприпасов и 61 БПЛА. На повороте в село Сергиевка погиб водитель КамАЗа. В селе Илек-Пеньковка ранен сотрудник подразделения «Орлан», он госпитализирован. За сутки в округе повреждены два автомобиля и коммерческий объект.

В Ракитянском районе Илек-Кошары атаковал один дрон — разрушения получило здание производственного предприятия.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Графовка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка, Пристень, Ржевка, хутора Марьино и Мухин подверглись ударам 23 БПЛА, девять из которых уничтожили. В селе Новая Таволжанка пострадал сотрудник предприятия, он находится в областной больнице. В этом населенном пункте сгорели две легковушки, повреждены еще две и два корпуса предприятия, в селах Графовка и Пристень — по частному дому, в селе Ржевка — производственное предприятие, на участке дороги Шамино — Зиборовка — легковой автомобиль.

Сутками ранее ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области помощью как минимум 75 боеприпасов и 114 беспилотников. В результате пострадали два мирных жителя. Установлен ряд разрушений.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова