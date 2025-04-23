Белгородец погиб при детонации взрывного устройства

В селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области взорвалось устройство, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Оперативные службы работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств.

Ранее село Крюково Борисовского района Белгородской области подверглось воздушной атаке со стороны ВСУ. Пострадали глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник и два мирных жителя, один из которых позднее скончался.

Анна Швечикова