У организатора питания екатеринбургской школы №178 выявили санитарные нарушения

В Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства в работе ООО «Глобус-ресурс», организующего питание в №178 школе города, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, у учеников школы на Уралмаше выявили острую кишечную инфекцию (ОКИ). Заболевание зафиксировано у 26 человек: 24 учеников и двоих преподавателей. В департаменте образования поясняют, что по подозрению на ОКИ в школу не пришли 43 ученика начальной школы. Прокуратура начала проверку, СКР возбудил уголовное дело.

Проверка проведена после поступления информации о восьми случаях ОКИ среди учащихся. У заболевших и у трех сотрудников пищеблока был обнаружен норовирус второго типа.

В ходе обследования пищеблока выявлены нарушения требований к хранению продукции, работа сотрудников без масок и перчаток и привлечение к работе лиц без медицинских книжек. В связи с этим учебное заведение переведено на дистанционное обучение до 27 апреля.

Роспотребнадзор выдал предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая дезинфекцию и обследование персонала. Эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на контроле ведомства.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Инфекция указала на дело»

Полина Щуцкая