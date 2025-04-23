У организатора питания екатеринбургской школы №178 выявили санитарные нарушения
В Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства в работе ООО «Глобус-ресурс», организующего питание в №178 школе города, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Напомним, у учеников школы на Уралмаше выявили острую кишечную инфекцию (ОКИ). Заболевание зафиксировано у 26 человек: 24 учеников и двоих преподавателей. В департаменте образования поясняют, что по подозрению на ОКИ в школу не пришли 43 ученика начальной школы. Прокуратура начала проверку, СКР возбудил уголовное дело.
Проверка проведена после поступления информации о восьми случаях ОКИ среди учащихся. У заболевших и у трех сотрудников пищеблока был обнаружен норовирус второго типа.
В ходе обследования пищеблока выявлены нарушения требований к хранению продукции, работа сотрудников без масок и перчаток и привлечение к работе лиц без медицинских книжек. В связи с этим учебное заведение переведено на дистанционное обучение до 27 апреля.
Роспотребнадзор выдал предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая дезинфекцию и обследование персонала. Эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на контроле ведомства.
Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Инфекция указала на дело»