Прокуратура начала проверку после отравления детей из школы на Уралмаше

В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района организовала проверку после сообщений о плохом самочувствии учеников МАОУ СОШ №178 с углубленным изучением отдельных предметов, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На текущий момент известно, что плохо себя почувствовали двое учеников четвертого класса — помимо прочего, их стошнило и они пожаловались на недомогание. Точное количество заболевших будет установлено позднее.

Сотрудники прокуратуры изучают документацию по организации питания и закупкам продуктов, Роспотребнадзор также организовал проверку столовой.

Напомним, 12 марта в Екатеринбурге произошло массовое отравление учащихся СУНЦ УрФУ. За медицинской помощью обратились 34 человека, во время проверок у сотрудников пищеблока выявили норовирус. Свердловское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Общественное питание», а Роспотребнадзор начал готовить коллективный иск к компании.

Ирина Пичурина