Признаки острой кишечной инфекции нашли у 43 учеников школы №178 на Уралмаше

В Екатеринбурге признаки острой кишечной инфекции обнаружили у 43 учеников школы №178 на Уралмаше, сообщили «Ъ-Урал» в городской администрации. При этом к врачам обратились только двое детей, одного из больницы уже отправили домой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Детей отправили учиться дистанционно до конца недели, поскольку школу закрыли для обработки пищеблока и других помещений по предписанию Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства и ДКБ №15 проверили состояние пищеблока, документы на продукты, наличие суточных проб, также были взяты смывы с посуды, столов, оборудования, по взятым пробам будет проведен анализ.

Кроме того, как сообщили в СКР по Свердловской области, организована проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Опрашиваются руководство и персонал школы, изучается документация.

Ранее в Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района организовала проверку после сообщений о плохом самочувствии учеников МАОУ СОШ №178 с углубленным изучением отдельных предметов: двое учащихся четвертого класса почувствовали себя плохо. Роспотребнадзор также организовал проверку столовой.

Ирина Пичурина