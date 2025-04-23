В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после отравления учеников в №178 школе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ) в №178 школе Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

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Поводом для возбуждения дела стали сообщения об ухудшении самочувствия учеников. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, руководство и персонал школы. Прокуратура запросила документацию об оказании услуг по предоставлению питания детям в школьной столовой.

Выясняется степень тяжести причиненного вреда здоровью. Устанавливается точное количество пострадавших. По итогам расследования будет дана правовая оценка.

Ранее признаки острой кишечной инфекции обнаружили у 43 учеников школы №178 на Уралмаше. Детей отправили учиться дистанционно до конца недели, поскольку школу закрыли для обработки пищеблока и других помещений по предписанию Роспотребнадзора.

Полина Щуцкая