Кремль не определил, кто поедет от России на похороны папы римского

Россия пока не определила, кто представит страну на похоронах папы римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Нет, пока не определились (кто поедет на церемонию похорон.— "Ъ")»,— ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос во время пресс-колла.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт. Прощание с ним проходит сегодня, 23 апреля, в соборе Святого Петра, а похороны состоятся в субботу, 26 февраля. На церемонию планирует приехать в том числе президент США Дональд Трамп.

Подробности — в публикации «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».