Кремль не определил, кто поедет от России на похороны папы римского
Россия пока не определила, кто представит страну на похоронах папы римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Нет, пока не определились (кто поедет на церемонию похорон.— "Ъ")»,— ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос во время пресс-колла.
Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт. Прощание с ним проходит сегодня, 23 апреля, в соборе Святого Петра, а похороны состоятся в субботу, 26 февраля. На церемонию планирует приехать в том числе президент США Дональд Трамп.
Подробности — в публикации «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».
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Кто здесь папа
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