Российская армия взяла под контроль населенный пункт Тарасовка в ДНР

Населенный пункт Тарасовка в Краматорском районе ДНР перешел под контроль российской армии. Об этом сообщает Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Российская армия заняла Тарасовку в результате действий группировки войск «Юг».

28 марта президент Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива находится в руках России на всей линии фронта. Вчера, 22 апреля, военнослужащие ВС РФ взяли под контроль поселок Сухая Балка в ДНР. В апреле под контроль России также также перешли населенные пункты Преображенка, Валентиновка, Шевченко и Новомихайловка.