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Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области помощью как минимум 75 боеприпасов и 114 беспилотников. В результате пострадали два мирных жителя. Разрушения установлены в 11 частных домах и пяти автомобилях. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

  • В Белгородском районе поселки Малиновка и Октябрьский, села Бессоновка, Бочковка и Никольское попали под удар 11 БПЛА, три из которых сбила система ПВО. В селе Никольское повреждены частный дом и легковушка, в селе Бочковка — два частных домовладения, легковой автомобиль и надворная постройка.
  • В Валуйском округе по селам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Карабаново, Кукуевка, хуторам Бабка и Леоновка ударили с помощью 24 дронов, 13 из которых ликвидировали. В селе Долгое из-за сброса двух взрывных устройств на частный дом пострадала мирная жительница. Она отправлена на амбулаторное лечение. В этом селе разрушения получили частный дом, автомобиль и гараж. В селе Казинка была нарушена линия электропередачи, из-за чего без света оставались пять населенных пунктов. В селе Кукуевка повреждения установлены в двух частных домах, гараже и находившейся в нем легковушке, в селе Двулучное — в частном доме, на хуторе Леоновка — в легковом автомобиле.
  • В Волоконовском районе село Тишанка атаковали с помощью беспилотника. В результате сброса взрывных устройств с него частично разрушен один дом и поврежден огнем другой, сгорели две надворные постройки.
  • В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Безымено, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Пороз, Рождественка и Сподарюшино обстреляли с помощью 16 боеприпасов и атаковали шестью БПЛА. Обошлось без последствий.
  • В Краснояружском районе поселки Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, села Графовка, Демидовка, Поповка и Теребрено подверглись обстрелам с помощью 59 боеприпасов и атакам 55 дронов. На трассе Томаровка — Красная Яруга от удара FPV-дрона пострадал мирный житель. Он продолжит лечение амбулаторно. В райцентре из-за атаки еще одного БПЛА был поврежден коммерческий объект.
  • Над Новооскольским округом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.
  • В Ракитянском районе хутор Барилов был атакован одним дроном — разрушения получило частное домовладение.
  • В Шебекинском округе город Шебекино, поселок Первомайский, села Графовка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка попали под удары 15 БПЛА, 13 из которых сбили. В селе Муром из-за сброса взрывного устройства с дрона сгорел частный дом.

Сутками ранее ВСУ обстреляли десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 30 боеприпасов и 42 БПЛА. В результате пострадали четыре человека. Зафиксирован ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова

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