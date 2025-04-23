Белгородка пострадала при атаке БПЛА на частный дом

ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на частный дом на хуторе Шаховка Волоконовского района Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшая с ранением головы и ноги обратилась в Волоконовскую центральную райбольницу (ЦРБ). Ее перевели в Валуйскую ЦРБ. После оказания медпомощи пациентку отправили на амбулаторное лечение.

По данным Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 11 беспилотников, в том числе по два над Белгородской и Курской областями, один — над Орловской. В Курской области не уточнили, есть ли у атак последствия. Орловский губернатор Андрей Клычков рассказал, что пострадавших и разрушений, предварительно, не зафиксировано.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова