Руководство екатеринбургского ХК «Автомобилист» недовольно итогами сезона-2024/25, в котором клуб выбыл из борьбы за Кубок Гагарина уже в первой серии плей-офф. Свои оценки ситуации дали на пресс-конференции директор «Автомобилиста» Максим Рябков и главный тренер Николай Заварухин, с которым продлен контракт на следующий сезон.



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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ ХК «Автомобилист»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В регулярном чемпионате КХЛ «Автомобилист» одержал 44 победы в 75 матчах. В итоге клуб занял четвертое место в Восточной конференции. Сезон для клуба закончился в первой серии плей-офф, где команда проиграла седьмой матч казанскому «Ак барсу».

Последняя игра стала самой продолжительной в истории КХЛ для матчей, решающих судьбу выхода в следующий раунд. Она длилась 83 минуты. «Ак Барс» вырвал победу во втором овертайме.

«Это была очень тяжелая серия, нам не хватило совсем немного. Команде не хватило буквально одной шайбы для прохода в следующий раунд»,— пояснил на пресс-конференции директор ХК «Автомобилист» Максим Рябков, назвав итоги сезона «неудовлетворительными».

Причиной поражения, по его мнению, стали травмы таких ключевых игроков, как Кертис Волк и Джесси Блэйкер. Главный тренер Николай Заварухин добавил, что команде не хватило опыта и лидерских качеств в решающих матчах.

После матча «Автомобилист» подал жалобу в дисциплинарный комитет КХЛ на работу судей. По словам господина Рябкова, судьи пропустили удаление за игру высоко поднятой клюшкой игрока «Ак Барса» Эрика О’Делла в первом овертайме против Алексея Бывальцева. «С точки зрения ответа — да, ответ пришел. Ответ гласит, что было пропущено удаление за удар высоко поднятой клюшкой»,— заявил господин Рябков.

На игру команды повлияли и трагические события — уход из жизни экс-капитана «Автомобилиста» Федора Малыхина и бывшего главного тренера Андрея Мартемьянова. «Это было очень тяжелое эмоциональное время, когда одна кончина за другой. Естественно, на всех на нас это наложило отпечаток»,— отметил господин Рябков.

Одним из знаковых событий сезона стал переезд команды из КРК «Уралец» на новую «УГМК Арену».

«Практически за месяц мы провели 10 матчей на новой арене, чего никогда не бывало при стандартном графике. Так у нас календарь сложился, что шесть игр регулярки и четыре игры за Кубок Гагарина»,— отметил Максим Рябкин.

Господин Рябков признался, что после открытия «УГМК Арены» возникли проблемы с онлайн-продажей билетов, вызванные ажиотажным спросом. Представители клуба пообещали бороться с перекупщиками, которые повышают цены. По их словам, специалисты анализируют цифровые следы, оставленные при онлайн-покупках, и планируют передать эту информацию заинтересованным органам.

«Наша задача — чтобы билеты четко, прозрачно попадали строго по назначению тем людям, которые любят хоккей, которые хотят по этим билетам хоккей смотреть, а не стремиться поправить свое и без того неплохое благосостояние»,— отметил господин Рябков.

Строительство «УГМК Арены» завершилось в феврале. Площадь многофункционального спорткомплекса составляет 111,6 тыс. кв. м. Площадка может вместить 12 тыс. зрителей на спортивные мероприятия и 15 тыс. зрителей во время концертов. Арена стала домашней площадкой для ХК «Автомобилист» и женского БК «УГМК».

Господин Рябков объявил о первых изменениях в составе команды. «Автомобилист» и ЦСКА провели обмен игроками. Так, права на Егора Соколова перешли ЦСКА, а в команду «Автомобилиста» перешел воспитанник екатеринбургского хоккея Даниил Гущин. Защитник Даррен Диц покинул хоккейный клуб, а контракт с универсальным игроком Александром Шаровым был продлен сразу на три года. «Это было и мое пожелание, и клуб тоже сразу согласился»,— отметил господин Шаров.

«Мы всегда стараемся находить баланс между опытными игроками и молодыми талантами, чтобы команда развивалась и показывала зрелищный хоккей»,— добавил Максим Рябков.

С главным тренером Николаем Заварухиным контракт продлен на следующий сезон. «Мы доверяем Николаю Николаевичу, он проделал большую работу, и мы рассчитываем на дальнейший прогресс»,— сказал Максим Рябков.

Полина Щуцкая