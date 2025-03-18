Скончался экс-хоккеист «Автомобилиста», обладатель Кубка Гагарина Федор Малыхин

Бывший хоккеист «Автомобилиста» Федор Малыхин скончался в возрасте 34 лет, сообщили в пресс-службе уральского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеист Федор Малыхин посередине

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Хоккеист Федор Малыхин посередине

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

По данным ХК, Федор Малыхин родился в Свердловске и был воспитанником местной хоккейной школы «Спартаковец». В 2011 году дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста», где забросил 37 шайб и полюбился уральским болельщикам. Он выступал за клубы «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». В сезоне 2017-2018 годов в составе «Ак Барса» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина. В 2023 году он объявил о завершении карьеры.

«Федор навсегда останется в нашей памяти улыбчивым и добрым человеком, ярким и незаурядным хоккеистом, любимчиком трибун. Хоккейный клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Федора»,— прокомментировали в «Автомобилисте».

Полина Щуцкая