Скончался бывший тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов

Андрей Мартемьянов умер на 61-м году жизни. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в ХК «Автомобилист».

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Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Мартемьянов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Причина смерти официально не сообщается. Андрей Мартемьянов был главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста» с 2018 по 2020 год. При нем клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, занял первое место в Восточной конференции КХЛ, выдал серию из 18 победных матчей подряд.

Помимо этого, Андрей Мартемьянов тренировал новосибирский ХК «Сибирь» (с 2021 по 2023 год), хабаровский клуб «Амур» (с 2016 по 2018, а затем с 2023). В сезоне 2024-2025 «Амур» досрочно расторг договор с тренером после серии поражений в регулярном чемпионате КХЛ.

Анна Капустина