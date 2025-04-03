В апреле-мае в четырех регионах Черноземья увеличится риск пожаров

В четырех регионах Черноземья в ближайшие два месяца ожидается «превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности». Такой прогноз дает ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза) на основе данных Росгидромета и многолетних данных о горимости лесов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле повышенный риск пожаров возможен в Белгородской области, в южной, центральной и восточной частях Воронежской области, в западной, центральной и южной частях Курской области. В мае — в западной части Курской и Орловской областей.

По данным «Авиалесоохраны», с начала года в макрорегионе не произошло ни одного лесного пожара. Во всех регионах Черноземья начался пожароопасный сезон, однако особый противопожарный режим пока нигде не введен. Воронежский губернатор Александр Гусев на прошлой неделе анонсировал ужесточение правил обращения с огнем с 15 апреля.

О причинах серьезных лесных пожаров в макрорегионе прошлой осенью — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова