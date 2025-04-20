Осужденная экс-психиатр ростовской тюремной больницы попросилась на СВО
Бывший психиатр ростовской тюремной больницы МOТБ-19 Анастасия Поторочина написала заявление о заключении контракта на прохождение военной службы, сообщил 161.RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительной сфере.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Как пишет портал, контракт пока не подписан, после его заключения она может стать военным медиком.
Анастасия Поторочина была одним из фигурантов уголовного дела о пытках в подведомственной ФСИН ростовской межобластной туберкулезной больнице №19 (МОТБ-19). По версии следствия, она оказалась причастна к тому, что пациентов учреждения безосновательно надолго привязывали к кроватям, отчего у многих образовывались пролежни. Потерпевшими по делу признаны 40 человек, двое из них умерли от полученных травм.
Анастасия Поторочина была осуждена на пять лет лишения свободы.