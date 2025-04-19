В ООН прокомментировали объявленное РФ пасхальное перемирие

ООН приняла к сведению объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. В организации призвали к установлению прочного прекращения огня на Украине. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы последовательно призывали к установлению прочного режима прекращения огня на Украине и вновь подтверждаем нашу поддержку значимых усилий по установлению справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего мира, который полностью учитывает суверенитет, независимость и территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН»,— говорится в заявлении господина Дюжаррика (цитата по ТАСС).

Президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня с 18:00 19 апреля до 24:00 21 апреля. По словам главы государства, это станет проверкой готовности Украины к миру. В Минобороны РФ заявили, что российская армия будет придерживаться перемирия при условии его соблюдения украинской стороной. По информации BBC, ВСУ получили приказ прекратить огонь по позициям России спустя несколько минут после объявления прекращения огня.

Подробнее о перемирии — в материале «Ъ» «Дорого словечко ко Христову дню».