Захарова с иронией ответила на слова Мерца о планах Германии

Представитель МИД России Мария Захарова задала ироничный вопрос, какую историческую эпоху хочет повторить вероятный новый канцлер Германии, лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Госпожа Захарова привела высказывание господина Мерца о том, что Германия готова снова взять на себя ответственность в Европе и в мире. «“Снова” — это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?»,— написала представитель МИД в Telegram-канале.

13 апреля Фридрих Мерц заявил о готовности поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus в координации с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что господин Мерц является сторонником эскалации конфликта на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фридрих Мерц настроен по-боевому».