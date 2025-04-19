NYT: слова Рубио о переговорах по Украине стали подарком Путину

Заявление американского госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе из переговоров по Украине стали «подарком» президенту России Владимиру Путину, говорится в публикации The New York Times. По мнению журналистов издания, на каждом шагу с момента инаугурации Дональда Трампа он или его главные помощники по национальной безопасности «делали заявления, которые играли на руку России». Речь идет в том числе о том, что США исключили членство Украины в НАТО и неоднократно заявляли, что Украине придется отказаться от территорий, занятых Россией за время военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters

Накануне в Госдепе предупредили, что Вашингтон не намерен возглавлять усилия по урегулированию конфликта, если обе стороны или одна из них откажется сотрудничать. Bloomberg сообщало, что США готовы признать Крым российским в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. По данным The Wall Street Journal, американские власти также подготовили план мониторинга за прекращением огня на Украине.

О развитии отношений Вашингтона и Киева — в публикации «Ъ» «Здесь вам не ждут».