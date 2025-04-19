Главные новости к утру 19 апреля

США готовы признать Крым частью России, пишет Bloomberg. По словам источников, такой шаг может быть последним сигналом Дональда Трампа о готовности урегулировать конфликт на Украине.

США разработали примерный план мониторинга всеобъемлющего прекращения огня на Украине, если оно будет достигнуто, узнала The Wall Street Journal. Американская делегация упоминала о нем на встрече с союзниками в Париже.

Пентагон объявил о выводе части американских войск из Сирии. На территории страны в ближайшие месяцы останется менее тысячи солдат США.

Правительство исключило врио губернатора Курской области Александра Хинштейна из совета директоров «Почты России». На его место назначен депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

В Бурятии за сутки обнаружили 11 лесных пожаров. Возгорания потушили на территории 4,7 тыс. га. В Еравнинском районе введен режим ЧС.

Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова проверяют на причастность к еще трем уголовным преступлениям, пишет ТАСС. С апреля 2024 года Иванов находится под арестом по обвинению во взятках и хищении в особо крупном размере.