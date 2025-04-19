В Бурятии за сутки потушили 4,7 тыс. га лесных пожаров

За прошедшие сутки на территории Бурятии обнаружили 11 лесных пожаров. Ликвидировано пять очагов возгорания в Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском и Прибайкальском районах на территории 4,7 тыс. га.

«Утром 19 апреля действует восемь лесных пожаров в Еравнинском и Джидинском районах на общей площади 105 га. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем»,— сообщило лесное хозяйство Бурятии в Telegram-канале.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено, а доступ в лес ограничен. В Еравнинском районе введен режим ЧС.

18 апреля управление МЧС по Забайкальскому краю сообщало, что в регионе горят леса на площади 119 тыс. га. Власти Забайкалья обсуждали введение федерального режима ЧС.