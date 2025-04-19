Тимура Иванова проверяют на причастность к еще трем преступлениям

Следствие проверяет бывшего замминистра обороны Тимура Иванова на причастность к еще трем преступлениям, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Каждое из них предусматривает уголовную ответственность.

В правоохранительных органах не уточнили, о каких именно уголовных статьях идет речь. Защита Тимура Иванова отказалась давать комментарии.

Тимур Иванов находится под арестом с 24 апреля 2024 года. В отношении него возбуждены два уголовных дела о взятке на сумму свыше 1,2 млрд руб. и хищении более 4,2 млрд руб. Вину бывший замминистра не признает. 18 апреля суд продлил ему срок ареста до июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тимуру Иванову устроили свидание в суде».