Два человека погибли и два ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 88 боеприпасов и 83 беспилотников. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. Разрушения установлены в 18 жилых помещениях и 17 автомобилях, а также — тракторе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Алексеевским округом, Борисовским районом и Старооскольским городским округом сбили по беспилотнику, над Ракитянским районом — дрон и воздушные цели, над Вейделевским районом — два БПЛА. Во всех случаях обошлось без последствий.

В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Никольское, Орловка, Толоконное, Устинка и Черемошное подверглись атакам 12 беспилотников, два из которых сбила система ПВО. В селе Черемошное пострадало частное домовладение, в селе Толоконное — легковушка, в поселке Октябрьский — остекление трех квартир в одном МКД, три частных домовладения, четыре автомобиля, производственное предприятие и гараж.

В Валуйском округе город Валуйки, села Борки, Долгое, Кукуевка, Лавы и Новопетровка попали под удары 17 БПЛА, десять из которых ликвидировали. В селе Долгое разрушения получили частный дом и надворная постройка, в селе Борки — четыре домовладения и две надворные постройки, в селе Кукуевка — крыша частного дома и две хозпостройки (в результате пожара), еще один частный дом и машина.

В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Шаховка ударили с помощью пяти боеприпасов и пяти дронов. На хуторе погибли два бойца теробороны, они скончались на месте до приезда бригады скорой помощи. Повреждения установлены в двух частных домах и надворной постройке.

В Грайворонском поселок Горьковский, села Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Сподарюшино и Пороз обстреляли с помощью 37 боеприпасов и семи БПЛА, четыре из которых сбили. В Грайвороне после сброса взрывных устройств с беспилотника в ночь с 16 на 17 апреля выявлены повреждения в четырех квартирах.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга, Прилесье и Степное, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и хутор Первомайский подверглись атакам с помощью 46 боеприпасов и 19 беспилотников, 14 из которых уничтожили. В поселке Красная Яруга в результате атак FPV-дронов пострадали частное домовладение и грузовик, в селе Вязовое из-за попадания боеприпасов на территорию сельхозпредприятия сгорел большегруз, повреждены производственные корпуса и трактор.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Белянка, Вознесеновка, Новая Таволжанка, Ржевка, Шамино и хутору Бондаренков ударили с помощью 17 БПЛА, десять из которых ликвидировали. В селе Белянка был ранен водитель грузовика, он проходит лечение амбулаторно. В селе Новая Таволжанка сегодня утром пострадал велосипедист. Он также отправлен домой. В селе Новая Таволжанка посечена надворная постройка, в селе Вознесеновка — частное домовладение, в селе Шамино — легковушка, в селе Белянка сгорел грузовик, также на территории сельхозпредприятия были повреждены семь автомобилей.

Сутками ранее ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 69 боеприпасов и 81 беспилотника. В результате погиб 10-летний мальчик, были ранены еще три человека. Установлен ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова