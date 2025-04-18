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Водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области. В результате был ранен водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бойцы теробороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную райбольницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, множественные поверхностные осколочные ранения предплечья, живота и ноги. После оказания помощи пациента планируют перевести в горбольницу №2 в Белгороде.

Транспортное средство сгорело.

Алина Морозова

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