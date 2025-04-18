Дрон в Белгородской области атаковал едущего на велосипеде человека

В селе Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением спины везут в горбольницу Белгорода.

Ночь глава региона сообщал, что дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю в селе Белянка того же района. В результате был ранен водитель. Машина сгорела.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова