В Казанском районе для борьбы с паводком подготовили 2 тыс. мешков с песком

Жители Казанского района в Тюменской области в рамках подготовки к паводку подготовили 2 тыс. мешков с песком для защиты гидротехнических сооружений, сообщил информационный центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В работы по заполнению мешков включились добровольцы и жители села Казанское.

Ранее в Ишимском районе приступили к возведению земляных насыпей общей протяженностью 8,8 тыс. м для защиты населенных пунктов от паводка. Для эвакуации подготовлены 13 пунктов временного размещения вместимостью более 1,2 тыс. человек.

На прошлой неделе в Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка. В регионе запущена горячая линия 122 — она работает ежедневно с 7:30 до 20:00 и при необходимости будет переведена в круглосуточный режим.

Ирина Пичурина